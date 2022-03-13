«Просто невероятно! Лучше, чем мы ожидали!» Хельмут Марко — о скорости «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Хельмут Марко поделился впечатлениями от результатов своей команды в предсезонных тестах Формулы-1.



«Это просто невероятно! И лучше, чем мы того ожидали! А ведь мы даже не ездили с пустыми баками! Что ж, по крайней мере, сейчас мы на одном уровне с итальянцами», — приводит слова Марко RacingNews365.



Напомним, сначала Серхио Перес стул лучшим по итогам утренней части третьего дня тестов в Бахрейне, а затем быстрейший круг показал Макс Ферстаппен, возглавив в итоге классификацию.



Ранее мыслями о выступлении во вторых предсезонных тестах поделился Ферстаппен, отметив, что австрийская команда ещё не показала свой максимум.



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