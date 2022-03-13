Инженер «Ред Булл»: время прохождения круга на тестах сейчас не имеет значения

Инженер австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Гийом Роккелен высказался по поводу предсезонных тестов в Бахрейне.

«Время прохождения круга не имеет значения. Сегодня мы думали о том, чтобы собрать воедино уроки, которые мы получили за последние несколько дней. Речь шла о том, чтобы пройти через процесс использования различных составов, чтобы гонщики были довольны и чтобы у нас была платформа для работы на следующей неделе.

Были небольшие различия в распределении шин между нашими пилотами, но в целом идея была одна и та же — создать хорошую базу, с которой мы сможем начать гоночный уик-энд, и я думаю, что мы этого достигли», — приводит слова Роккелена GPFans.

Ранее по поводу предсезонных тестов высказался Макс Ферстаппен.