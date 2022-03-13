Марко: характеристики нового болида «Мерседес» нельзя назвать впечатляющими

Глава «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что его команда уделяла пристальное внимание характеристикам нового болида «Мерседес», после того как действующие чемпионы мира среди конструкторов представили на тестах революционно новый дизайн.

«Мы больше смотрели на характеристики, и они не были столь впечатляющими. То, что сделал «Мерседес», выглядит революционно. Но главное — это время прохождения круга. И главное, что мы снова самые быстрые.

Я помню прошлый год, когда «Мерседес» также отставал на тестах. Но нас в первую очередь волнует наша машина, а с ней у нас всё в порядке», — приводит слова Марко RacingNews365.

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