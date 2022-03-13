Хорнер: с 2010 по 2013 год Хэмилтон очень хотел выступать за «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как Льюис Хэмилтон был очень заинтересован в переходе в австрийскую команду.
«У нас с Льюисом было несколько разговоров за эти годы. С 2010 по 2013 год он очень хотел перейти за руль «Ред Булл». В то время у нас был Себастьян, и иметь двух пилотов экстра-класса было бессмысленно.
Ники Лауда был в «Мерседесе» и очень хотел взять Льюиса, и я помню, как уговаривал Ники взять его. Мы боролись с «Маклареном», и в 2012 году у них была самая быстрая машина. Мы чувствовали, что Льюис в «Макларене» будет представлять большую угрозу, чем в «Мерседесе». Я убеждал Ники потратить деньги, поскольку Льюис немного колебался. Было бы справедливо сказать, что это обернулось против меня», — приводит слова Хорнера Grandprix247.
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