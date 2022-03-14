ФИА обсудит несоответствия между правилами и машинами, которые разработали команды Ф-1
Поделиться
Технический директор ФИА Николас Томбасис высказался по поводу нового технического регламента Формулы-1.
«Мы всегда оцениваем правила на последующие годы, и мы оцениваем, всё ли понятно командам. А когда появляются новые правила, иногда некоторые вещи могут быть сформулированы не так хорошо, что ведёт к неправильной интерпретации со стороны команд.
Тем не менее сейчас уровень расхождений с тем, что было задумано, довольно низкий. Но есть несколько небольших областей, которые не до конца были понятны, и мы обсудили это с командами. Мы проведём ещё одно заседание во вторник, чтобы обсудить эти вопросы», — приводит слова Томбасиса Grandprix247.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 14 марта 2022
-
00:50
- 13 марта 2022
-
23:01
-
22:00
-
21:11
-
19:57
-
18:49
-
17:57
-
16:55
-
16:19
-
15:38
-
14:29
-
13:34
-
12:26
-
11:57
-
11:32
-
10:51
-
09:50
-
00:40
- 12 марта 2022
-
22:54
-
21:32
-
20:54
-
19:12
-
18:53
-
17:48
-
16:58
-
16:04
-
15:50
-
15:17
-
14:03
-
13:52
-
12:53
-
11:32
-
11:06
-
10:37
-
09:47
Партнерский контент