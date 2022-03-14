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ФИА обсудит несоответствия между правилами и машинами, которые разработали команды Ф-1

ФИА обсудит несоответствия между правилами и машинами, которые разработали команды Ф-1
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Технический директор ФИА Николас Томбасис высказался по поводу нового технического регламента Формулы-1.

«Мы всегда оцениваем правила на последующие годы, и мы оцениваем, всё ли понятно командам. А когда появляются новые правила, иногда некоторые вещи могут быть сформулированы не так хорошо, что ведёт к неправильной интерпретации со стороны команд.

Тем не менее сейчас уровень расхождений с тем, что было задумано, довольно низкий. Но есть несколько небольших областей, которые не до конца были понятны, и мы обсудили это с командами. Мы проведём ещё одно заседание во вторник, чтобы обсудить эти вопросы», — приводит слова Томбасиса Grandprix247.

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