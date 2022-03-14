Гасли — о тестах в Бахрейне: было здорово сражаться с Хэмилтоном

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался по поводу предсезонных тестов в Бахрейне.
«Приятно вернуться в Бахрейн. С нашей стороны тесты прошли довольно гладко, мы выполнили всю программу, которую запланировали на три дня здесь. У нас было много вопросов, и мы уже смогли получить на них ответы. Думаю, нам ещё нужно сесть на несколько дней и проанализировать все данные, которые мы собрали, чтобы попытаться сложить пазл воедино и получить наилучшую машину к следующим выходным. Это новый болид, поэтому нам предстоит многому научиться.
Я бы сказал, что есть ещё области, которые нам нужно улучшить в этом сезоне, но это часть игры, когда у вас такие большие перемены в Формуле-1. У нас есть примерное представление о том, где мы можем быть в середине сезона. Сегодня было здорово сражаться с Льюисом, мы несколько раз обгоняли друг друга. Мы определённо почувствовали улучшение по сравнению с предыдущей машиной, так что это большой позитив для предстоящего сезона, гонки в этом году должны быть очень весёлыми», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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