«Я не избегаю налогов и в душе я гонщик». Хорнер рассказал, чем он отличается от Вольфа

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своих отличиях от босса «Мерседеса» Тото Вольфа.

«Мы очень разные. Если я не на автодроме, то я на заводе. Я не живу в Монако, избегая налогов и управляя командой удалённо. Я работаю в полную силу. Мой ежедневник заполнен с момента приезда до момента отъезда, когда я решаю вопросы внутри команды. Придерживаюсь политики открытых дверей. Я вырос в этом спорте. Я был гонщиком, а потом стал руководить командой. В душе я гонщик.

Тото пришёл из совсем другой среды. У него финансовое образование, и он очень ориентируется на то, что говорит бухгалтерский баланс. Результаты диктуют производительность. Разделяет ли он ту же страсть, что и гонщик? Я понятия не имею. Будет ли он здесь через 10 лет или уже обналичит деньги и уедет на своей супер-яхте? Понятия не имею», — приводит слова Хорнера Daily Mail.