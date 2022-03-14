Вольф рассказал, как однажды разговор на кухне спас его отношения с Хэмилтоном

Босс «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что разговор, состоявшийся между ним и Льюисом Хэмилтоном поздно вечером, однажды спас их отношения, которые ухудшились в годы напряжённого соперничества британца с партнёром по команде Нико Росбергом.

«Мы встретились на рождественской вечеринке в моём доме в Оксфордшире в том декабре с неохотой. Я сказал, что нам нужно решить, хотим мы работать вместе или нет. «Ты хочешь побеждать как гонщик, я хочу побеждать как команда. Иногда наши разные планы будут приводить к конфликтам, и нам нужно решить, сможем ли мы справиться с этой ситуацией».

Мы были на моей кухне. Я сказал ему, и моей жене не очень понравилась эта аналогия, что даже если мы со Сьюзи можем в чём-то не соглашаться, мне никогда не придёт в голову разводиться.

Мы начали эту дискуссию как бы наперегонки, а потом, после четырёх или пяти часов на кухне, мы оказались на совершенно другом уровне. Чисто деловые отношения превратились в личные. Он друг. Это не значит, что мы больше не спорим, но теперь успех Льюиса — это успех команды, а успех команды — это успех Льюиса», — приводит слова Вольфа Racingnews365.