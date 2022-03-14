The Race: «Ред Булл» стал самой быстрой командой на предсезонных тестах в Бахрейне

Издание The Race опубликовало рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов в Бахрейне. Согласно ему самой быстрой командой стал «Ред Булл». «Феррари» расположился на втором месте, «Мерседес» — на третьем.

В расчет брались не только времена на круге, но и анализ длинных отрезков, наблюдение за машинами на трассе, информация от команд, надежность, километраж и другие факторы. Все три журналиста (Эдд Стро, Марк Хьюз и Скотт Митчелл) сошлись во мнении относительно первых четырех позиций, но с середняками и аутсайдерами было сложнее. «Мы не хотели никого ставить пятым», – признались они.

Рейтинг машин «Ф-1» после тестов в Бахрейне:



1. «Ред Булл»

2. «Феррари»

3. «Мерседес»

4. «Макларен»

5. «Хаас»

6. «Астон Мартин»

7. «Альфа Таури»

8. «Альпин»

9. «Альфа Ромео»

10. «Уильямс»

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