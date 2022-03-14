Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон хочет сменить фамилию

Льюис Хэмилтон хочет сменить фамилию
Комментарии

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон намеревается сменить свою фамилию для выступлений в сезоне-2022, сообщает RacingNews365.

«Для моей семьи будет очень важно выиграть восьмой титул, это целый мир, и я действительно горжусь своей фамилией, Хэмилтон. Возможно, никто из вас не знает, но фамилия моей мамы — Ларбалестье, и я собираюсь сделать это частью моего имени. Не до конца понимаю идею того, что женщина теряет свою фамилию, когда люди женятся. Я очень хочу, чтобы фамилия моей мамы стала частью истории, как и фамилия Хэмилтон. Надеюсь, что скоро мы всё сделаем, может быть, не в этот уик-энд, но скоро», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Пока неизвестно, идёт ли речь о смене фамилии или о варианте с двойной фамилией.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022