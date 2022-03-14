Источник: Джин Хаас увеличит размер инвестиций в команду Формулы-1
Поделиться
Американский бизнесмен Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», вероятно, увеличит количество инвестиций в коллектив после ухода титульного спонсора, российской компании «Уралкалий», сообщает RACER. Как сообщает источник, во многом доказательством этого является подписание контракта с датчанином Кевином Магнуссеном, а не с кем--то из гонщиков, готовых платить за свои выступления.
Напомним, Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.
Американская команда расторгла соглашение с Мазепиным 5 марта.
По итогам финального дня тестов «Хаас» стал вторым в протоколе, а в предпоследний день тестов Кевин Магнуссен и вовсе возглавил итоговую таблицу дня.
Комментарии
- 14 марта 2022
-
20:53
-
19:49
-
18:46
-
17:14
-
16:33
-
15:56
-
14:57
-
14:02
-
12:15
-
10:56
-
09:46
-
00:50
- 13 марта 2022
-
23:01
-
22:00
-
21:11
-
19:57
-
18:49
-
17:57
-
16:55
-
16:19
-
15:38
-
14:29
-
13:34
-
12:26
-
11:57
-
11:32
-
10:51
-
09:50
-
00:40
- 12 марта 2022
-
22:54
-
21:32
-
20:54
-
19:12
-
18:53
-
17:48
Партнерский контент