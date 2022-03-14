Источник: Джин Хаас увеличит размер инвестиций в команду Формулы-1

Американский бизнесмен Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», вероятно, увеличит количество инвестиций в коллектив после ухода титульного спонсора, российской компании «Уралкалий», сообщает RACER. Как сообщает источник, во многом доказательством этого является подписание контракта с датчанином Кевином Магнуссеном, а не с кем--то из гонщиков, готовых платить за свои выступления.



Напомним, Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.



Американская команда расторгла соглашение с Мазепиным 5 марта.



По итогам финального дня тестов «Хаас» стал вторым в протоколе, а в предпоследний день тестов Кевин Магнуссен и вовсе возглавил итоговую таблицу дня.