В «Мерседесе» рассказали о главной проблеме новой машины

Неназванный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» признался, что решение проблемы с нестабильностью болида на прямых может принести гораздо больше скорости, чем потенциальная модернизация машины.
«Если мы сможем справиться с «дельфинированием», то это может принести нам больше времени на круге, чем любая потенциальная новинка. Потому что в таком случае мы сможем оптимально настраивать машину. Сейчас мы ездим, выбирая не самый лучший компромисс», — приводит слова инженера «Мерседеса» Auto Motor und Sport.
Напомним, «Мерседес» стал лучшим по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Всего за три тестовых дня гонщики «Мерседеса» проехали 385 кругов. Вторыми по пройденной дистанции на тестах стали пилоты «Альфа Таури», на счету которых 371 круг.
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