Брандл: «Ред Булл» — явный фаворит сезона-2022

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл считает, что «Ред Булл» является явным фаворитом в предстоящем сезоне-2022.



«Ред Булл» является для меня явным фаворитом. У меня нет никаких сомнений, что они сделали огромный шаг вперёд со своим аэродинамическим пакетом. Они улыбались весь последний тестовый день. Я думаю, что те новинки, которые они привезли, внезапно серьёзно улучшили болид. «Ред Булл» готовится сражаться с «Феррари». Это лидер и претендент, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.



Ранее Брандл выразил мнение, что в новом сезоне Формулы-1 борьба между двумя гонщиками «Феррари», Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, может получиться очень острой.

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