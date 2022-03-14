Норрис: «Макларену» стоит быть готовым к борьбе с «Хаасом»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высоко оценил прогресс «Хааса» в минувшее межсезонье.



«Я бы сказал, что сейчас есть три команды, которые смотрятся быстрее других. Разница же между остальными командами не такая большая, начиная от „Макларена“ и заканчивая „Хаасом“. На тестах „Хаас“ смотрелся очень хорошо, это большой сюрприз, учитывая то, как далеко позади они были в 2021 году. Так что да, они показали впечатляющий прогресс.



Думаю, нам стоит быть готовыми к борьбе с „Хаасом“, как в квалификациях, так и в гонках. Посмотрим, что случится на первом Гран-при», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport Week.



Напомним, в новом сезоне в составе американской команды будут выступать Кевин Магнуссен и Мик Шумахер.