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Стало известно, как Хэмилтон увековечит девичью фамилию матери

Стало известно, как Хэмилтон увековечит девичью фамилию матери
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не планирует полноценно брать фамилию матери, сообщил в своём «твиттере» журналист Эндрю Бенсон. Таким образом, никаких изменений в имени семикратного чемпиона мира не ожидается.

«Для тех, кто неправильно истолковал, чтобы было ясно, Хэмилтон возьмёт фамилию матери в качестве второго имени и не будет использовать её в качестве фамилии, а также он не будет менять свою фамилию на двойную», — написал Бенсон в своём «твиттере».

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что Хэмилтон намеревается сменить свою фамилию для выступлений в сезоне-2022.

Полное имя Льюиса Хэмилтона — сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон.

Напомним, девичья фамилия матери Хэмилтона — Ларбалестье.

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