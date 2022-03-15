Стало известно, как Хэмилтон увековечит девичью фамилию матери
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не планирует полноценно брать фамилию матери, сообщил в своём «твиттере» журналист Эндрю Бенсон. Таким образом, никаких изменений в имени семикратного чемпиона мира не ожидается.
«Для тех, кто неправильно истолковал, чтобы было ясно, Хэмилтон возьмёт фамилию матери в качестве второго имени и не будет использовать её в качестве фамилии, а также он не будет менять свою фамилию на двойную», — написал Бенсон в своём «твиттере».
Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что Хэмилтон намеревается сменить свою фамилию для выступлений в сезоне-2022.
Полное имя Льюиса Хэмилтона — сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон.
Напомним, девичья фамилия матери Хэмилтона — Ларбалестье.
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