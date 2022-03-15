Стало известно, как Хэмилтон увековечит девичью фамилию матери

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не планирует полноценно брать фамилию матери, сообщил в своём «твиттере» журналист Эндрю Бенсон. Таким образом, никаких изменений в имени семикратного чемпиона мира не ожидается.



«Для тех, кто неправильно истолковал, чтобы было ясно, Хэмилтон возьмёт фамилию матери в качестве второго имени и не будет использовать её в качестве фамилии, а также он не будет менять свою фамилию на двойную», — написал Бенсон в своём «твиттере».



Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что Хэмилтон намеревается сменить свою фамилию для выступлений в сезоне-2022.



Полное имя Льюиса Хэмилтона — сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон.



Напомним, девичья фамилия матери Хэмилтона — Ларбалестье.