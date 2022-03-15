Хэмилтон: нам может понадобиться ещё четыре гонки, чтобы понять новый болид «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу нового болида своей команды. Семикратный чемпион мира Формулы-1 признался, что им может потребоваться более «четырёх гонок», чтобы по-настоящему понять свой болид W13, созданный в связи с изменением регламента чемпионата.
«Это безумие, потому что много лет назад у нас было много тестовых дней, а сейчас у нас всего несколько дней, в течение которых мы проехали не так много кругов. Когда мы выйдем на старт первой гонки сезона, мы все ещё будем изучать машину — вероятно, так будет, по крайней мере, в течение первых четырёх гонок. Нам нужно время, чтобы полностью понять W13. У нас много проблем. Как вы видели, все прыгают вверх и вниз», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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