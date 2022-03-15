Правозащитная организация из Бахрейна раскритиковала Формулу-1

Правозащитная организация Бахрейнский институт прав и демократии (BIRD) обвинила Формулу-1 в игнорировании проблем их страны. Президент BIRD Сайеда Ахмеда Альвадаи написал письмо Стефано Доменикали.
В письме, среди прочего, говорилось, что при продлении контракта Формула-1 отвернулась от людей, которые подвергались жестокому обращению и тюремному заключению.
«Контракт прямо противоречит вашему прошлогоднему заявлению о том, что вы очень серьёзно относитесь к насилию, нарушению прав человека и репрессиям». Проблема, по мнению BIRD, заключается в том, что Гран-при Бахрейна способствовало жестокому обращению и страданиям людей. По мнению BIRD, Формулу-1 не смогла использовать свою платформу в хорошем смысле и сделать что-то в этом направлении.
Альвадаи призвал Формулу-1 ужесточить свою политику в этом вопросе и провести расследование в отношении Гран-при Бахрейна. Они также уже попросили нескольких гонщиков выступить против нарушений прав человека.
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