Формула-1 рассматривает возможность замены Гран-при России на этап в Германии
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Бывший гонщик Кристиан Даннер, посол немецкого автомобильного клуба AvD, рассказал, что автодром Хоккенхаймринг начал переговоры с Формулой-1 по поводу своего возвращения в календарь чемпионата.
«Была предпринята инициатива, чтобы вернуть гран-при в Германию. В Имоле была огромная скидка и трехлетний контракт. Это то, что мы хотим получить в Германии», — приводит слова Даннера GPFans.
Тем не менее сообщается, что трасса, расположенная рядом с городом Хоккенхайм, может пострадать от санкций против России, поскольку она на 99 процентов принадлежит компании NR Holding, которая связана с российским фармацевтическим миллиардером Виктором Харитониным.
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