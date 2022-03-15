Формула-1 рассматривает возможность замены Гран-при России на этап в Германии

Бывший гонщик Кристиан Даннер, посол немецкого автомобильного клуба AvD, рассказал, что автодром Хоккенхаймринг начал переговоры с Формулой-1 по поводу своего возвращения в календарь чемпионата.

«Была предпринята инициатива, чтобы вернуть гран-при в Германию. В Имоле была огромная скидка и трехлетний контракт. Это то, что мы хотим получить в Германии», — приводит слова Даннера GPFans.

Тем не менее сообщается, что трасса, расположенная рядом с городом Хоккенхайм, может пострадать от санкций против России, поскольку она на 99 процентов принадлежит компании NR Holding, которая связана с российским фармацевтическим миллиардером Виктором Харитониным.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».