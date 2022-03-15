Ньюи: Ферстаппен сыграл важную роль в разработке RB18

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, какую роль сыграл Макс Ферстаппен в разработке нового болида команды.

«Макс является прекрасным примером настоящего современного гонщика. Сейчас, учитывая огромное количество получаемых данных и современных технологий, кто-то может сказать, что обратная связь больше не нужна. На мой взгляд, это не так. Потому что данные говорят вам о том, что именно делает машина, но не говорят почему. И вот здесь свою роль начинает играть гонщик. Его обратная связь чрезвычайно важна, потому что соединяет между собой эти две вещи.

Он не говорит вам, например, что нужно сделать подвеску жёстче, а рассказывает всё в малейших подробностях. Это незаменимо для инженера.

В Формуле-1 вам нужна скорость, быстрая реакция и баланс. Если у вас это есть, вы достигаете определенного уровня. Некоторые от природы очень хороши в этом, но не сразу достигают того, чего должы. Кроме того, есть водители, которые прямо противоположны. Я думаю, что Макс — один из тех гонщиков, у которых есть сочетание навыков, которыми он обладает от природы, и огромной самоотдачи», — приводит слова Ньюи Racingnews365.