Дженсон Баттон женился на модели Playboy
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Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон женился на 31-летней модели Playboy Бритни Уорд. Свадьба прошла в Калифорнии.
У пары уже двое детей, и первоначальная дата свадьбы была назначена на 2019 год, но церемония была перенесена во второй раз из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Отметим, что 42-летний Баттон в прошлом также был женат на модели. В 2014 году он женился на Джессике Мичибате, но развёлся с ней уже в 2015 году. До этого он был помолвлен с другой известной моделью Луис Гриффитс.
Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2017 год. За 18 лет выступлений принял участие в 309 Гран-при, из которых выиграл 15.
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