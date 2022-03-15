Макс Ферстаппен рассказал, чем бы он хотел заняться после окончания карьеры в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поразмышлял на тему своего будущего в команде, а также рассказал, чем бы он хотел заниматься в 50 лет.
«Конечно, я надеюсь на большее количество чемпионств, но даже если мы этого не сделаем, мы уже достигли самой высокой цели. Я просто надеюсь на весёлые сезоны с хорошими гонками и на то, что мы сможем наслаждаться тем, что делаем. Это, в конце концов, самое важное.
Хотел бы я участвовать в гонках, когда мне исполнится 50? Возможно, но больше для удовольствия, как хобби. В отдалённом будущем я хочу участвовать в других категориях, например, в гонках на выносливость, где ты делишь машину с двумя или тремя другими гонщиками. Конечно, я всегда хочу побеждать, но удовольствие будет очень важно», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт гонщика.
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