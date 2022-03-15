Хорнер считает, что новые колёса болидов повлияют на время пит-стопа

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что новый технический регламент и 18-дюймовые колёса команды отразятся на времени пит-стопа.
«Я сомневаюсь, что нам удастся провести пит-стоп меньше двух секунд, но надеюсь, что мы останемся хотя бы приблизительно в пределах двух с небольшим секунд. Это уже было бы очень солидно.
К счастью, наш механик Олаф (Янссен, уроженец ЮАР), работающий на заднем домкрате, по-прежнему с нами. Он один из самых высоких парней в команде и очень силён. Ведь чтобы поднимать такие болиды, нужно много сил», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Ранее Хорнер высказался по поводу позиции «Мерседеса» после сезона-2021, когда немецкая команда выступала с заявлениями, направленными на увольнение гоночного директора ФИА Майкла Маси.
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