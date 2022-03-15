Тото Вольф: я хожу к психиатру с 2004 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как справляется с психологическими сложностями.



«Я хожу к психиатру с 2004 года, думаю, что у меня было в общей сложности более 500 часов терапии. Я страдал морально и всё ещё страдаю. Получение помощи — это способ справиться со всеми проблемами. Это уже помогло мне получить доступ к неиспользованному потенциалу. Некоторые из самых успешных людей очень и очень чувствительны, а значит, слишком уязвимы», — приводит слова Вольфа Formula Nerds со ссылкой на The Times.



Ранее Вольф рассказал, что разговор, состоявшийся между ним и Льюисом Хэмилтоном поздно вечером, однажды спас их отношения, которые ухудшились в годы напряжённого соперничества британца с партнёром по команде Нико Росбергом.

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