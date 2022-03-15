Хилл предположил, как будет вести себя Хэмилтон, если Расселл покажет хорошие результаты

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мыслями о борьбе между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом в новом сезоне «Королевских гонок». По мнению Хилла, даже если Расселл будет демонстрировать отличные результаты, Хэмилтон сможет с этим спокойно справиться и продолжить выступать на высоком уровне.
«Всё выглядит так, что Льюису сейчас очень комфортно. Думаю, он не чувствует давления. Если Джордж будет угрожать ему и проводить хорошие заезды, мне кажется, он вполне сможет с этим справиться. Для Хэмилтона не будет концом света, если Расселл будет быстр. Ведь он прекрасно знает, что у него в копилке есть семь титулов чемпиона мира. В общем мне не кажется, что в течение сезона Джордж сумеет как-то затмить Льюиса.
Будет очень интересно наблюдать за тем, как два британца толкают друг друга вперёд. И для «Мерседеса» тоже плюс, что оба их пилота будут делать всё, чтобы победить такие гоночные коллективы, как «Ред Булл» и «Феррари», причём последний, судя по предсезонным тестам, похоже, возрождается», — приводит слова Хилла Give me Sport со ссылкой на F1 Nation podcast.
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