Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1.
«Мы многому научились на тестах в Барселоне и Бахрейне, а теперь я рад переключиться на гонки. Это совершенно новая эра для спорта, и случиться может всякое. Сейчас всё так в новинку, что в первой гонке сезона наверняка будет много неизвестного. Я с нетерпением жду возможности сравнить наш уровень с другими командами», — приводит слова Ферстаппена F1i.
Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона «Королевских гонок». В решающей гонке Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее Макс рассказал, чем бы он хотел заняться после окончания карьеры в Формуле-1.
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