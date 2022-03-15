Хилл назвал команды, которые могут навязать борьбу «Мерседесу» и «Ред Булл» в сезоне-2022

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что даже в случае возникновения у «Мерседеса» проблем на старте нового сезона Формулы-1 британская команда будет одним из главных претендентов на победу. Также Хилл поделился мыслями о гоночных коллективах, которые смогут составить конкуренцию «Мерседесу» и «Ред Булл».



«Кажется, у «Мерседеса» и раньше были проблемы с тестами, а затем они выиграли первую гонку. Их никогда не стоит сбрасывать со счетов. Они выиграли восемь подряд Кубков конструкторов, так что это команда, обладающая отличным потенциалом. Возможно, в первых двух гонках они будут отставать, но я научился не сбрасывать их со счетов.



Очередная битва Хэмилтона и Ферстаппена? Думаю, в новом сезоне мы определённо можем увидеть и «Феррари» в числе претендентов на победу. Оба гонщика очень хороши, но «Феррари» тоже выглядит солидно. Кроме того, время от времени борьбу может навязывать «Макларен» и, возможно, «Альфа Таури». «Альфа Ромео» тоже выглядит неплохо», — приводит слова Хилла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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