Брандл назвал пилота, который мог бы бороться за чемпионство, если бы сменил команду

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл выразил уверенность, что гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо имел бы все шансы стать чемпионом мира, если бы перешёл в «Мерседес».
«Если бы он оказался в «Мерседесе», то полагаю, мог бы стать чемпионом мира. Потенциал у него есть. Похоже, его прежняя агрессивность на трассе никуда не делась. Вообще я думаю, что Фернандо по-прежнему один из лучших на стартовой решётке. Отмечу и Феттеля. Он также показывает, что может быть быстрым.
Сколько ещё сможет выступать Алонсо? Помню, как брал у него интервью на стартовой решётке перед я его последней гонке. Он обнял меня тогда, что, признаюсь, меня совершенно удивило. Я решил, что это всё. Так что сейчас я просто не знаю! Мне кажется, это может зависеть от того, насколько качественным у «Альпин» будет новый болид», — приводит слова Брандла Motorsport-Total.
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