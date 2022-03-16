В «Хаасе» отказались от концепции понтонов «Мерседеса» ещё летом 2021 года

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что американская команда отказалась от концепции понтонов «Мерседеса» ещё летом 2021 года.
«Мы рассматривали вариант с использованием концепции, как выбрали в «Мерседесе». Летом 2021 года мы изучали такой вариант в аэродинамической трубе и уже тогда узнали, что это даёт преимущество в медленных поворотах. Однако уже тогда мы поняли, что потенциал более широких понтонов гораздо выше», — приводит слова Гюнтера Штайнера Auto Motor und Sport.
Напомним, на тестах в Бахрейне команда Формулы-1 «Мерседес» подготовила существенно переработанную версию автомобиля W13. В первую очередь изменились зоны боковых понтонов. Если ранее решение «Мерседеса» выглядело традиционным на фоне конкурентов, то в Бахрейне немецкая команда показала намного более узкие понтоны, причём, вопреки инженерным традициям Формулы-1 последнего десятилетия, они существенно сужаются сверху, а не снизу.
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