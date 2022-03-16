Ньюи рассказал о тенденции Формулы-1, которая его расстраивает
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Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался по поводу веса новых болидов Формулы-1.
«Реальность такова, что сейчас есть автомобили, стартовый вес которых превышает 900 килограммов.
За несколько лет лимит веса вырос с низких 600 кг, но с 30 или 40 килограммами балласта, до автомобилей весом 880 кг, и мы все работаем как сумасшедшие, чтобы попытаться достичь текущего лимита в 795 кг.
Так что машины стали больше и тяжелее и, с точки зрения аэродинамики, не особенно эффективны, с большим сопротивлением. Я думаю, что немного жаль, что Формула-1 пошла в этом направлении, потому что в данный момент есть возможность пойти в противоположном направлении», — приводит слова Ньюи Racingnews365.
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