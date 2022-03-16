Стало известно, кому «Астон Мартин» предлагал стать новым руководителем команды

«Астон Мартин» предлагал бывшему менеджеру «Альфа Таури» Грэму Уотсону стать руководителем своей команды, однако он ответил отказом. Об этом сообщает Formule1.
«Сначала я подумал, что кто-то надо мной подшутил. Моя жена спросила, когда я на мгновение замолчал: «Что происходит?» Я ответил: «Они хотят, чтобы я стал директором команды «Астон Мартин».
Попросив некоторое время на обдумывание предложения, Уотсон в итоге решил его не принимать.
Он объяснил, что в работе директора команды очень много политики, что это часть Формулы-1, которой он не считает нужным управлять.
«Боссу команды иногда приходится немного искажать правду, быть очень политичным. А я, честно говоря, не такой. Я новозеландец, довольно прямолинеен и говорю то, что у меня на уме», — сказал Уотсон.
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