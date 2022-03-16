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Стало известно, кому «Астон Мартин» предлагал стать новым руководителем команды

Стало известно, кому «Астон Мартин» предлагал стать новым руководителем команды
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«Астон Мартин» предлагал бывшему менеджеру «Альфа Таури» Грэму Уотсону стать руководителем своей команды, однако он ответил отказом. Об этом сообщает Formule1.

«Сначала я подумал, что кто-то надо мной подшутил. Моя жена спросила, когда я на мгновение замолчал: «Что происходит?» Я ответил: «Они хотят, чтобы я стал директором команды «Астон Мартин».

Попросив некоторое время на обдумывание предложения, Уотсон в итоге решил его не принимать.

Он объяснил, что в работе директора команды очень много политики, что это часть Формулы-1, которой он не считает нужным управлять.

«Боссу команды иногда приходится немного искажать правду, быть очень политичным. А я, честно говоря, не такой. Я новозеландец, довольно прямолинеен и говорю то, что у меня на уме», — сказал Уотсон.

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