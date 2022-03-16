Брандл оценил шансы Переса побороться за победу в Формуле-1 в этом сезоне

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес не сможет в этом сезоне побороться за титул чемпиона мира.

«Если говорить о дистанции на целый сезон — нет, честно говоря, я не думаю, что Перес сможет побороться. Он не находится на одном уровне с Льюисом и Максом. Сейчас никто не соответствует их силе.

Я большой поклонник обоих гонщиков «Феррари». Разве не все хотят, чтобы эта команда хорошо выступала в Формуле-1.

Надеюсь, что в этом году у нас будет четыре или пять команд, которые будут соревноваться на протяжении всего сезона. Но в настоящий момент видно, что только Макс и Льюис смогут быть впереди на протяжении всего сезона», — приводит слова Брандла PlanetF1.