ФИА разрешила «Мерседесу» использовать новые зеркала заднего вида в своём болиде

Технические стюарды ФИА после длительного обсуждения подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида «Мерседеса» пригодными для использования в гонках.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал запретить инновацию, использованную в новой машине «Мерседеса»:

«Мерседес» при разработке болида специально сделал крепления зеркал такой формы, в будущем это нужно запретить. Иначе мы придём к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль».

Напомним, «Мерседес» стал лучшим по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Всего за три тестовых дня гонщики «Мерседеса» проехали 385 кругов. Вторыми по пройденной дистанции на тестах стали пилоты «Альфа Таури», на счету которых 371 круг.

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