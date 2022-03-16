ФИА разрешила «Мерседесу» использовать новые зеркала заднего вида в своём болиде

Технические стюарды ФИА после длительного обсуждения подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида «Мерседеса» пригодными для использования в гонках.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал запретить инновацию, использованную в новой машине «Мерседеса»:
«Мерседес» при разработке болида специально сделал крепления зеркал такой формы, в будущем это нужно запретить. Иначе мы придём к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль».
Напомним, «Мерседес» стал лучшим по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Всего за три тестовых дня гонщики «Мерседеса» проехали 385 кругов. Вторыми по пройденной дистанции на тестах стали пилоты «Альфа Таури», на счету которых 371 круг.
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