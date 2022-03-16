Бинотто: больше мы не отстаём от соперников в мощности моторов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу мощности мотора нового болида своей команды.

«Мы знали, что с этого года разработка двигателей будет заморожена на следующие четыре сезона, поэтому было важно создать силовую установку, у которой нет дефицита мощности по сравнению с конкурентами. В конце прошлого сезона у нас был разрыв в 20-25 лошадиных сил, поэтому первой задачей было свести это отставание на нет.



Пока мы не можем понять, каковы его реальные характеристики на трассе: измерения с помощью системы GPS не сверхточны. Обычно мы ждём от трёх до четырёх гонок, чтобы составить статистику, потому что чем больше данных доступно, тем точнее получается среднее значение. Но, судя по начальному анализу на тестах, мы не отстаём от соперников, и, возможно, у нас даже есть немного больше мощности. Но это не однозначный вывод. Мы будем удовлетворены, только когда подтвердим эти данные», — приводит слова Бинотто Autosport.