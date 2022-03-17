Трасса «Нюрбургринг» получила сертификат безопасности ФИА и может принять этап Формулы-1

Трасса «Нюрбургринг» получила сертификат безопасности 1-го класса ФИА, что позволяет ей в будущем принимать Формулу-1. Об этом сообщает PlanetF1.

Трасса известна как одна из самых сложных для прохождения в автоспорте, и в повышение безопасности на ней были вложены значительные средства, в результате чего ФИА присвоила ей высший класс безопасности до 2025 года.

Тем не мене возвращение Формулы-1 на Нордшляйфе маловероятно, учитывая сохраняющиеся проблемы с безопасностью современных автомобилей и контрактные обязательства по проведению гонок в других местах.



Последний Гран-при прошёл здесь в 1976 году, когда Ники Лауда попал в ужасную аварию, в которой едва не погиб, получив сильные ожоги и впав в кому.