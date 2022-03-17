Ферстаппен: мне очень интересно посмотреть, как пройдут этапы на трассах городского типа

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона Формулы-1

«Я чрезвычайно взволнован. Мне пришлось ждать этого дня по меньшей мере три долгих месяца! Хотя на самом деле я никогда не бываю так взволнован в начале, и всё же чем ближе к гоночному уик-энду, тем больше энтузиазма появляется! Особенно в субботу и воскресенье.

Мне очень интересно посмотреть, как пройдут этапы на трассах городского типа. Ведь на тестах мы уже видели, как новые машины порой болтает на прямых. Очень интересно, какой будет ситуация на таких трассах. Особенно сложными будут ухабистые дороги, хотя, конечно, это касается всех», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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