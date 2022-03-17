Стало известно, как себя чувствует заразившийся коронавирусом Феттель
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не жалуется на какие-либо особые симптомы коронавируса. Гонщик чувствует себя хорошо и находится в изоляции на своей родине в Швейцарии. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.
Ранее сообщалось, что немец заразился коронавирусом и не сумеет выступить на Гран-при Бахрейна в эти выходные. В составе команды «Астон Мартин» его заменит резервный гонщик коллектива Нико Хюлькенберг.
Поскольку вторая гонка в Саудовской Аравии следует уже через неделю после Бахрейна, вполне возможно, что Феттель пропустит и её.
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