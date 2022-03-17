Мартин Брандл назвал сильнейший дуэт гонщиков в нынешней Формуле-1

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что дуэт Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в «Мерседесе» является сильнейшим в этом сезоне Формулы-1.

«Джордж может бросить вызов Льюису в этом сезоне. Наблюдение за принятием решений и терпение, необходимое для управления машинами — это будет ключевым фактором — Джордж обладает всеми необходимыми навыками.

На мой взгляд, у «Мерседеса» самая сильная пара гонщиков. Джордж знает команду, он знает, во что он вступает. Ему покажется, что неустанная работа Льюиса на протяжении всего сезона, гонка за гонкой, день за днём, час за часом потенциально разрушают его, но думаю, что он достаточно уверен в себе и талантлив, чтобы смириться с этим.

Я вижу Джорджа полноценным пилотом «Мерседеса» с первого круга в пятницу в Бахрейне», — приводит слова Брандла Sky Sports.