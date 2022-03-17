ФИА назначила гоночного директора на первый этап Формулы-1

Руководящий орган Формулы-1, ФИА, выбрал Нильса Виттиха на должность директора гонки на открытии сезона-2022 года в Бахрейне. Об этом сообщает Racingnews365.

Виттих стал одним из двух новых гоночных директоров, назначенных на 2022 год, наряду с Эдуарду Фрейташем, после того как Майкл Маси был отстранён от должности. В новом сезоне эта пара будет делить обязанности на уик-эндах Гран-при. Всего они будут выполнять свои обязанности в течение 23 гонок.

В 2021 году Виттих был штатным гоночным директором DTM, а в Формуле-1 он должен был стать заместителем гоночного директора под руководством Маси, совмещая свои обязанности с основной ролью в Формуле-2 и Формуле-3.

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