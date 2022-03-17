Леклер не рассчитывает на победу «Феррари» в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не рассчитывает на лёгкую победу на Гран-при Бахрейна.



«Я настроен более пессимистично. Чувствую, что мы немного позади «Ред Булл». Да, мы отстаём не на секунду, как год назад. Отставание сократилось, и это хороший знак. Но фаворитами я считаю их. Нам нужно как можно лучше отработать в пятницу – и тогда, надеюсь, мы получим шанс побороться за победу. Но пока мы отстаём.



В «Ред Булл» показали своё преимущество. А вот «Мерседес» ещё не показал свою силу. Они проехали не так много после того, как смогли наладить ситуацию с машиной. Думаю, они могут сильно прибавить. С двумя этими командами нам и предстоит бороться», — приводит слова Шарля Леклера Crash.