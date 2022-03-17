Перес хочет обсудить, чтобы заболевшие коронавирусом гонщики могли выходить на старт

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал заражение коронавирусом пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. По мнению Переса, Формула-1 должна обсудить возможность, при которой даже гонщики с положительным тестом на «ковид» могут всё равно выйти на старт Гран-при, если хорошо себя чувствуют.



«Мы должны обсудить некоторое движение вперёд — можем ли мы позволить заразившимся коронавирусом гонщикам выступать в гонках, если у них умеренные симптомы. В наши дни, когда ты плохо себя чувствуешь, то пилоты сами могут решить. Думаю, имеет смысл всё обсудить.



Мы сейчас уже узнали про коронавирус так много. Конечно, можно проводить дома 24 часа в сутки, но всё равно по сути всё зависит от удачи. Трудно вообще не делать ничего [потенциально опасного]. Мне просто очень жаль Себа и Даниэля, такое может произойти с каждым», — приводит слова Переса ESPN.

Новость по теме Стало известно, как себя чувствует заразившийся коронавирусом Феттель