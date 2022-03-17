Формула-1 представила интро нового сезона. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала на своём YouTube-канале интро нового сезона.



«Новая эра. Новые машины. Новые пилоты. Новое интро!» — подписали видеоролик в Формуле-1.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале Формулы-1.

Напомним, сезон-2022 стартует завтра, 18 марта. На Гран-при Бахрейна в Сахире пройдут свободные заезды. Начало первой тренировки — в 14:55 мск.



Сезон-2022 станет первым в новом техническом регламенте для Формулы-1. Лучшее время по итогам предсезонных тестов в Бахрейне показал действующий чемпион мира, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат по итогам заключительного дня тестов неожиданно показал пилот «Хааса» Мик Шумахер.



«Чемпионат» традиционно будет вести онлайн-трансляции этапа Формулы-1.