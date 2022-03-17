Хюлькенберг отреагировал на замену Феттеля и показал, как собирался в Бахрейн

Резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг прокомментировал известие о том, что он примет участие в Гран-при Бахрейна Формулы-1, заменив в составе команды заразившегося коронавирусом Себастьяна Феттеля.
«Хюлькенбэк 3.0. На сей раз мне сообщили в четверг с утра, так что было много времени, всё легко. Я сейчас в аэропорту Амстердама, чтобы отсюда полететь в Бахрейн. Я в предвкушении, это будет сумасшедший уик-энд: я попробую новую машину и снову стану частью всего этого. Заменить Себа будет нелегко, но я выложусь по полной и сделаю всё, что могу. Конечно, желаю Себу всего наилучшего и скорейшего выздоровления», — сказал Хюлькенберг в сториз своего «инстаграма».
Также немец опубликовал фотографию, на которой показал, как в спешке собирался на Гран-при Бахрейна.
Фото: https://www.instagram.com/hulkhulkenberg/
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