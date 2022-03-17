Формула-1 заблокировала доступ к официальному сайту и F1 TV из России

Руководство Формулы-1 заблокировало доступ к официальному сайту чемпионата и приложению F1 TV для пользователей с российскими IP-адресами.

Напомним, ранее стало известно, что Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за событий на Украине. Руководство серии расторгло контракт с телеканалом «Матч ТВ», являющимся эксклюзивным держателем прав на трансляции.



Ранее Россия лишилась единственного гонщика в Формуле-1 — «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен.



Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует уже завтра, 18 марта, когда пройдут первые тренировки Гран-при Бахрейна.

По итогам предсезонных тестов лучший результат на этой же трассе показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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