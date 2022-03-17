Перес: говорил маме, что не вернусь в Мексику, пока не стану чемпионом мира
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, с какими трудностями сталкивался в начале карьеры в Европе.
«Иногда у меня возникала мысль: «Что я тут делаю?» Я приехал в Европу один и не знал, когда вернусь домой. Я звонил маме и жаловался, что мне трудно, на что она говорила, чтобы я возвращался домой. Но я всегда верил в себя. Я ей говорил, что не вернусь в Мексику, пока не стану чемпионом мира», — приводит слова Серхио Переса The Independent.
Перес переехал в Европу в 17 лет, чтобы выступать в британской Формуле-3. Через четыре года мексиканец дебютировал в Формуле-1.
Напомним, в сезоне-2020 Перес в составе «Рейсинг Пойнт» одержал первую победу в карьере в Сахире, а в прошлом году выиграл гонку в Баку за рулём «Ред Булл».
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