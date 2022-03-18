Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель пропустит этап Формулы-1 впервые с 2007 года. Последним этапом без Себастьяна Феттеля в пелотоне был Гран-при Европы 2007 года, после которого Себастьян подписал первый полноценный контракт в Формуле-1, заменив в составе команды «Торо Россо» американца Скотта Спида.
На счету Феттеля 279 последовательных стартов в Гран-при в составе таких команд, как «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».
Напомним, 17 марта стало известно, что немец заразился коронавирусом и не сумеет выступить на Гран-при Бахрейна в эти выходные. В составе команды «Астон Мартин» его заменит резервный гонщик коллектива Нико Хюлькенберг. Для Хюлькенберга этот Гран-при станет четвёртым за последние три года — в 2020 году Нико принял участие в трёх Гран-при в составе команды «Рейсинг Пойнт»: сначала Хюлькенберг дважды заменил Серхио Переса, а ближе к концу года выступил вместо Лэнса Стролла на Гран-при Айфеля. В обоих случаях основные пилоты команды заражались коронавирусом.
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