Шарль Леклер: я готов к сражению за титул

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1.



«Наша цель — бороться за победы, когда это возможно. На самом деле, сейчас я бы предположил, что мы немного отстаём от «Ред Булл», а вот что касается «Мерседеса», то мы точно не знаем, на каком уровне они сейчас. И всё же полагаю, что они точно будут впереди, в тройке лидеров.



Готов ли я к к сражению за титул? Чувствую, что готов. А вообще я всегда чувствовал себя готовым. Если вы не веришь в себя, тогда оставайся дома, а я в себя верю. В настоящее время я более подготовлен, чем был в 2019 году. Я стал взрослее, у меня больше опыта, который должен помочь. Так что да, я действительно чувствую себя готовым», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

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