Ферстаппен объяснил, почему Хюлькенберг может столкнуться с трудностями на ГП Бахрейна
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен предположил, что Нико Хюлькенбергу, заменившему пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна, будет непросто.
«Понятия не имею, сколько он тренировался. К счастью, эта трасса не самая сложная в плане физической подготовки, хотя если такой подготовки выполнено не было, то мне кажется, заезд будет не без трудностей. Я уже поговорил с ним сегодня утром. Вижу, что он, конечно, очень рад выпавшей возможности пилотировать машину, но при этом он не знает этот автомобиль, так что ему предстоит пройти довольно большой путь обучения», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Хюлькенберг выступит на этапе в Бахрейне вместо Феттеля, так как Себастьян заразился коронавирусом.
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