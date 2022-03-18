Водитель медицинского автомобиля Ф-1 потерял работу из-за отказа вакцинироваться

Алан ван дер Мерве больше не будет водителем медицинской машины в новом сезоне Формулы-1. Об этом сообщает Racingnews365. На смену ему придёт Бруно Коррейя.
На должность водителя медицинского автомобиля ван дер Мерве пришёл ещё в 2009 году. Коррейя сядет за руль вместо Алана на Гран-при Бахрейна, однако не будет выполнять свои обязанности на всех этапах, так как у него есть другие обязательства в течение сезона.
Причина, по которой ван дер Мерве не будет водителем медицинского автомобиля в новом сезоне «Королевских гонок» заключается в том, что он не прошёл вакцинацию от коронавируса. Согласно новым протоколам Международной автомобильной федерации (ФИА), она является обязательной для участников чемпионата.
Напомним, ван дер Мерве пропускал некоторые этапы Формулы-1из-за отказа от вакцинации и в прошлом сезоне.
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