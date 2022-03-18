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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 18 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 мск, вторая начнётся в 18:00.

В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

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