Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 19 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится третья свободная практика первого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Бахрейна. Начало тренировки запланировано на 15:00 по московскому времени.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции. В 2022 году в чемпионате мира не будет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция третьей практики
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